Губерниев и Семин обменялись оскорблениями в Сети

Российский комментатор не остался в долгу, хотя и отметил остроумный ответ тренера столичного «Локомотива» в своем Telegram-канале.

«Ох и умыл меня Семин! Олени-то, наверное, и лучше… Но только наставником 2019 года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток и фехтовальщиков не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов УЕФА оказался пшиком!

Ничуть не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? Что же касается попугаев, то они птички домашние, у людей живут и их радуют!» — написал Губерниев.

Ранее выясняли отношения в Сети и СМИ представители фигурного катания. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе в свой адрес.

