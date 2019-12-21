Губерниев и Семин обменялись оскорблениями в Сети
Комментатор Дмитрий Губерниев и тренер московского «Локомотива» Юрий Семин публично поругались в Сети из-за награждения наставника столичных железнодорожников премией Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Губерниев язвительно отозвался о победе Семина, заявив, что «проголосовали точно серебряные олени». На это Семин опубликовал фото со статуэткой и отметил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».
Российский комментатор не остался в долгу, хотя и отметил остроумный ответ тренера столичного «Локомотива» в своем Telegram-канале.
«Ох и умыл меня Семин! Олени-то, наверное, и лучше… Но только наставником 2019 года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток и фехтовальщиков не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов УЕФА оказался пшиком!
Ничуть не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? Что же касается попугаев, то они птички домашние, у людей живут и их радуют!» — написал Губерниев.
Ранее выясняли отношения в Сети и СМИ представители фигурного катания. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе в свой адрес.
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