«Он зас*ал». Губерниев сказал правду о Сталине в начале войны

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отрицательно высказался о роли Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Журналист уличил вождя Советского Союза в трусости. Губерниев обратился к тем, кто полагает, что Сталин победил в войне.

«Где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он засс*л и никуда не высовывался», — цитирует Ura.ru Губерниева. Комментатор также признался, что совершенно не может читать или смотреть материалы по началу войны из-за жуткого разгрома советских войск в 1941 году.

Таким образом Дмитрий Губерниев прокомментировал установку в Волгограде силами местного отделения КПРФ памятника Иосифу Сталину по случаю 140-летия диктатора.

