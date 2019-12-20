«Он зас*ал». Губерниев сказал правду о Сталине в начале войны
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отрицательно высказался о роли Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Журналист уличил вождя Советского Союза в трусости. Губерниев обратился к тем, кто полагает, что Сталин победил в войне.
«Где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он засс*л и никуда не высовывался», — цитирует Ura.ru Губерниева. Комментатор также признался, что совершенно не может читать или смотреть материалы по началу войны из-за жуткого разгрома советских войск в 1941 году.
Таким образом Дмитрий Губерниев прокомментировал установку в Волгограде силами местного отделения КПРФ памятника Иосифу Сталину по случаю 140-летия диктатора.
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