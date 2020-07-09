Губернатору Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
Следственный комитет Российской Федерации официально предъявил обвинение в организации убийств главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила представителям средств массовой информации представитель СК РФ Светлана Петренко. Она уточнила, что губернатор уже допрошен в статусе обвиняемого.
Допрос состоялся в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК. По словам Петренок, Фургалу вменяется покушение на убийство и организация убийств, передает ТАСС. Ранее источник сообщил, что Басманный районный суд столицы должен завтра рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения хабаровскому губернатору. Следствие просит об аресте.
Фургал был задержан сегодня утром и этапирован в Москву. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах. Изобличающие показания на губернатора дали четверо подозреваемых по этим делам, которых взяли под стражу в конце прошлого года.
Сам губернатор своей вины не признаёт. Сергей Фургал трижды избирался в Госдуму от ЛДПР, он вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив на выборах представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион до этого.
Арест Фургала – это вполне ожидаемый, хотя и довольно неожиданный привет из «лихих 90-ых», отголоски которые всё ещё доходят до нас. Такую оценку ситуации дал в эфире ОТР доктор политических наук Илдус Ярулин, профессор Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.
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