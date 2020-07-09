Губернатору Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

Фургал был задержан сегодня утром и этапирован в Москву. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах. Изобличающие показания на губернатора дали четверо подозреваемых по этим делам, которых взяли под стражу в конце прошлого года.

Сам губернатор своей вины не признаёт. Сергей Фургал трижды избирался в Госдуму от ЛДПР, он вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив на выборах представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион до этого.

Арест Фургала – это вполне ожидаемый, хотя и довольно неожиданный привет из «лихих 90-ых», отголоски которые всё ещё доходят до нас. Такую оценку ситуации дал в эфире ОТР доктор политических наук Илдус Ярулин, профессор Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.