Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских военных нет на территории Белгородской области. Соответствующее заявление он разместил у себя в Telegram-канале.
«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. <…> На территории Новой Таволжанки противника нет. <…> У нас задача простая: безопасность людей, спокойствие. Мы должны четко, спокойно решать вопросы. Многое удается, но много еще останется проблем. Самое главное наше преимущество - честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Надеюсь, что так будет и дальше», - сказал глава региона.
Накануне Гладков заявил, что временно покинувшие свои дома жители приграничных районов Белгородской области получат единоразовые выплаты.
Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг сообщения о якобы переполненных больницах. Он заявил, что региональные медики работают в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru