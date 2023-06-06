Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. <…> На территории Новой Таволжанки противника нет. <…> У нас задача простая: безопасность людей, спокойствие. Мы должны четко, спокойно решать вопросы. Многое удается, но много еще останется проблем. Самое главное наше преимущество - честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Надеюсь, что так будет и дальше», - сказал глава региона.

Накануне Гладков заявил, что временно покинувшие свои дома жители приграничных районов Белгородской области получат единоразовые выплаты.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг сообщения о якобы переполненных больницах. Он заявил, что региональные медики работают в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

