Губернатор Белгородской области назвал число оставшихся в Новой Таволжанке граждан

В Новой Таволжанке остались около ста жителей населенного пункта, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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На данный момент из-за постоянных обстрелов нет возможности зайти туда и уточнить точное число оставшихся граждан.

«Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», - сказал Гладков во время прямого эфира в своих соцсетях.

Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что по Новой Таволжанке были выпущены более 70 ракет из «Градов.»

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ЭвакуацияБелгород

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