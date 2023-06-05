Губернатор Белгородской области назвал число оставшихся в Новой Таволжанке граждан
5 июня 202319:40
В Новой Таволжанке остались около ста жителей населенного пункта, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На данный момент из-за постоянных обстрелов нет возможности зайти туда и уточнить точное число оставшихся граждан.
«Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», - сказал Гладков во время прямого эфира в своих соцсетях.
Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что по Новой Таволжанке были выпущены более 70 ракет из «Градов.»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru