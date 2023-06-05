Гладков пообещал единоразовые выплаты жителям приграничных районов
Временно покинувшие свои дома жители приграничных районов Белгородской области получат единоразовые выплаты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, планируется осуществить две единоразовые выплаты. Вопрос обсуждался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, отметил губернатор.
«Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», - добавил он.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг сообщения о якобы переполненных больницах. Он заявил, что региональные медики работают в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».
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