Гладков пообещал единоразовые выплаты жителям приграничных районов

Временно покинувшие свои дома жители приграничных районов Белгородской области получат единоразовые выплаты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, планируется осуществить две единоразовые выплаты. Вопрос обсуждался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, отметил губернатор.

«Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», - добавил он.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг сообщения о якобы переполненных больницах. Он заявил, что региональные медики работают в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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