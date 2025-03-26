«8500 человек в год»: Губернатор Филимонов заявил, что Вологодская область вымирает

Население Вологодской области стремительно сокращается, в год умирает 8500 человек, заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Филимонова, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте в регионе вызван болезнями, связанными со злоупотреблением алкоголя. Так, по его словам, в год умирает 8500 человек.

Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти

«А население стремительно сокращается…Мы вымираем колоссальными темпами», — подчеркнул губернатор.

По словам Филимонова, чтобы победить демографический кризис, помимо жестких ограничений на продажу алкоголя в регионе, нужно мотивировать молодежь остаться в регионе, чтобы они работали, занимались спортом и рожали детей.

Ранее Филимонов рассказал, в чем заключается смысл жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Григоров Гавриил
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