Суд арестовал пятерых подозреваемых в подготовке убийства Соловьева

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Владимира Белякова - пятого подозреваемого в подготовке убийства телерадиоведущего Владимира Соловьева. Сегодня же под стражу был отправлен Андрей Пронский, судимый в своё время за убийство, его также обвиняли в хулиганстве.

Накануне были арестованы трое других обвиняемых по делу о покушении - Василий Стрижаков, Максим Дружинин, Василий Степанов. Всего объявлено о задержании шести фигурантов. Все заседания прошли в закрытом режиме – как заявлено, в связи с «необходимостью сохранения государственной тайны». При этом все подозреваемые полностью отрицают свою вину по предъявленному обвинению.

Пятеро подозреваемых работают охранниками, малярами или считаются безработными. Они сторонники российской неонацистской группировки. Некоторые из них имели судимости за убийства и грабежи, кто-то проходил принудительное психиатрическое лечение. В ФСБ утверждают, что покушение на Соловьёва они готовили по заданию Службы безопасности Украины

