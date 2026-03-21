Губернатор: В Новосибирской области около 190 семей лишились скота
В селах Новосибирской области около 190 семей пострадали после изъятия животных при локализации очагов пастереллеза. Об этом в Сети сообщил губернатор региона Андрей Травников.
При этом он рассказал, что из 189 семей, оставшихся без домашнего скота, выплаты на общую сумму более 5,7 млн рублей уже получили 113. Отмечается, что кроме компенсации за изъятый скот, введена дополнительная мера — выплаты за потерю дохода.
Также предусмотрена компенсация в размере 50% расходов на покупку молодняка при восстановлении хозяйства. Губернатор добавил, что поддержка населения продолжается, и все необходимые меры будут реализованы полностью.
С начала 2026 года в пяти районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству и пастереллезу. В регионе действует режим ЧС, продолжается локализация очагов, а скот изымают в том числе у частных владельцев, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский в интервью НСН рассказал, что фермеры смогут частично компенсировать все убытки, к которым привела борьба с пастереллезом и бешенством в ряде регионов России, но ситуация не приведет к росту цен на мясо.
