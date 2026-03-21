Губернатор: В Новосибирской области около 190 семей лишились скота

Также предусмотрена компенсация в размере 50% расходов на покупку молодняка при восстановлении хозяйства. Губернатор добавил, что поддержка населения продолжается, и все необходимые меры будут реализованы полностью.

С начала 2026 года в пяти районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству и пастереллезу. В регионе действует режим ЧС, продолжается локализация очагов, а скот изымают в том числе у частных владельцев, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский в интервью НСН рассказал, что фермеры смогут частично компенсировать все убытки, к которым привела борьба с пастереллезом и бешенством в ряде регионов России, но ситуация не приведет к росту цен на мясо.

