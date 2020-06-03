Губернатор Ставрополья призвал заморозить тарифы ЖКХ в РФ

В национальный план восстановления экономики РФ нужно внести пункт о моратории на повышение с 1 июля платежей за ЖКХ на этот год, предложил губернатор Ставрополья и секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Владимиров на онлайн-совещании партии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Владимирова, в этот «очень сложный для всех» год такой шаг нормально воспримет не только население, но и хозяйствующие субъекты. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ответ заявил, что партия готова заняться этим вопросом, и призвал однопартийцев консолидировать мнения по этому вопросу.

Ранее в Совете Федерации и Госдуме поддержали идею не повышать тарифы на газ и электроэнергию с 1 июля. Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в эфире НСН заявил, что в обычное время это было бы популизмом, но сейчас уместно.

«Конечно, при таком решении для всех есть некоторая социальная несправедливость. Тот, кто потребляет больше газа — я сейчас говорю о больших коттеджах — получит реально больше поддержки, чем человек, проживающий в небольшой квартире. Это один из вопросов, который мы должны будем внимательно рассмотреть уже по итогам прохождения этого сложного, неспокойного времени, и принять какие-то решения на будущее, которые всё-таки выравнивали бы такие меры поддержки», - отметил он.

Между тем, глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор сообщил НСН, что из-за моратория на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний в условиях коронавируса в отрасли произошёл коллапс.

