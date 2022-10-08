Губернатор Севастополя объявил запрет на продажу бензина в канистры на АЗС, а потом отменил его
Из-за начавшегося на АЗС ажиотажа после взрыва на Крымском мосту губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел запрет на отпуск топлива в канистры на заправках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Как и говорил: запас бензина в Севастополе — на 40 суток. Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — пояснил Развожаев.
Ранее в соцсетях появились видеоролики с длинными очередями, которые выстроились АЗС. Пори этом, по данным Минэнерго, запас топлива на полуострове достаточный.
Буквально через час Михаил Развожаев отменил свой запрет на продажу бензина в канистры на АЗС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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