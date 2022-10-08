Губернатор Севастополя объявил запрет на продажу бензина в канистры на АЗС, а потом отменил его

«Как и говорил: запас бензина в Севастополе — на 40 суток. Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — пояснил Развожаев.

Ранее в соцсетях появились видеоролики с длинными очередями, которые выстроились АЗС. Пори этом, по данным Минэнерго, запас топлива на полуострове достаточный.



Буквально через час Михаил Развожаев отменил свой запрет на продажу бензина в канистры на АЗС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



