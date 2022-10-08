Более 50 тысяч туристов застряли в Крыму
По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), в Крыму в настоящее время находится свыше 50 тысяч туристов, передает ТАСС.
При этом несколько тысяч путешественников собирались уезжать с полуострова в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза туриндустрии Илью Уманского.
«Порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать», - отметил Уманский.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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