Более 50 тысяч туристов застряли в Крыму

При этом несколько тысяч путешественников собирались уезжать с полуострова в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза туриндустрии Илью Уманского.

«Порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать», - отметил Уманский.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

