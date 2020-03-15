Губернатор Подмосковья стал блогером из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил с 15 марта, воскресенья, регулярно рассказывать о ситуации с коронавирусом в регионе в социальных сетях.

Он разместил видео в соцсети «В Контакте», из которого ясно, что в Подмосковье зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса, еще 10 человек проходят обследование по подозрению на COVID-19.

Воробьев призвал заболевших соблюдать карантин, чтобы не заразить окружающих и предупредил, что больничные будут оплачены.

«Сегодня утром в социальных сетях я еще раз напомнил, что нужно избегать любых скоплений людей. Это ненужный риск для вас и вашей семьи. Обращаюсь к работодателям: современные технологии сейчас позволяют выполнять многие задачи дистанционно. Постарайтесь организовать работу ваших сотрудников именно так, где это возможно. Знаю, что многие уже это делают», — пояснил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев заявил, что в регионе введено ограничение на проведение массовых мероприятий для минимизации рисков распространения коронавируса. Напомнил, что родители получили возможность самостоятельно решать, отправлять ребенка при недомогании в школу или детский сад или нет. Несмотря на свободное посещение образовательных учреждений, учебы продолжится - задания можно получать через Школьный портал, уточняет 360tv.ru

Губернатор призвал жителей Московской области особо внимание уделить пожилым.

«Люди старше 50 лет — это группа риска, мы должны быть чуткими к ним и вовремя обращаться за помощью, если их что-то тревожит. Если вас беспокоит ваше состояние или состояние ваших родных и вы вернулись из-за границы, обращайтесь на горячую линию — вам подскажут, как вести себя правильно. Все наши службы готовы», - заверил Воробьев.

Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему существует расхожее мнение о том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, пожилых людей. Он также назвал категории населения, которые подвержены COVID-19 в первую очередь.

«При острых респираторных инфекциях группы риска одни и те же: маленькие дети, пожилые люди, люди, у которых в анамнезе иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, лишний вес, а также курильщики и беременные женщины. Если говорить о стариках, то они попадают сразу в несколько групп риска», - заявил эксперт.

