Губернатор Подмосковья рассказал о готовности региона к вакцинации против COVID-19

Как отмечает губернатор, 18 пунктов уже готовы, вакцинация "уже начинается". По словам Воробьева, Подмосковье получает первые дозы вакцины. Следующим шагом станет открытие еще 64 пунктов.

Также, по данным главы региона, около 6 тысяч коек, приготовленных для пациентов с COVID-19 в подмосковных стационарах, остаются свободными. Всего в области 19 тысяч коечных мест, в настоящий момент около 12 тысяч пациентов проходят лечение в госпиталях.

