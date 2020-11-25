Губернатор Подмосковья рассказал о готовности региона к вакцинации против COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" заявил о планах по открытию 90 пунктов для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как при ВИЧ и инсульте. Иммунолог о последствиях COVID-19 для организма

Как отмечает губернатор, 18 пунктов уже готовы, вакцинация "уже начинается". По словам Воробьева, Подмосковье получает первые дозы вакцины. Следующим шагом станет открытие еще 64 пунктов.

Также, по данным главы региона, около 6 тысяч коек, приготовленных для пациентов с COVID-19 в подмосковных стационарах, остаются свободными. Всего в области 19 тысяч коечных мест, в настоящий момент около 12 тысяч пациентов проходят лечение в госпиталях.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияАндрей ВоробьевКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры