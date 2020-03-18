Губернатор Петербурга рассказал о мерах против коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выложил в официальном профиле во ВКонтакте информацию о дополнительных мерах против эпидемии коронавируса в городе. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
По словам Беглова, воздушное поле над Санкт-Петербургом временно ограничено, возвращающиеся из европейских стран прибывают в Россию через столицу. Он также попросил вернувшихся домой быть ответственными и соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Губернатор объявил, что в городе нет недостатка в товарах первой необходимости и мерах защиты от вируса и посоветовал сохранять спокойствие.
Также Беглов напомнил, что в учебных заведениях города введено свободное посещение, а также предусмотрена возможность дистанционного обучения. В городе действует оперативный штаб по противодействию коронавирусу нового типа, штаб выкладывает необходимые данные в Telegram-канал под названием "Петербург против коронавируса".
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