Губернатор Петербурга рассказал о мерах против коронавируса

По словам Беглова, воздушное поле над Санкт-Петербургом временно ограничено, возвращающиеся из европейских стран прибывают в Россию через столицу. Он также попросил вернувшихся домой быть ответственными и соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Губернатор объявил, что в городе нет недостатка в товарах первой необходимости и мерах защиты от вируса и посоветовал сохранять спокойствие.

Также Беглов напомнил, что в учебных заведениях города введено свободное посещение, а также предусмотрена возможность дистанционного обучения. В городе действует оперативный штаб по противодействию коронавирусу нового типа, штаб выкладывает необходимые данные в Telegram-канал под названием "Петербург против коронавируса".