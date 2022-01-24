Губернатор Петербурга: Из-за осложнения эпидобстановки город переходит в мобилизационный режим

При этом губернатор добавил, что из-за распространения «омикрона» нагрузка на городские поликлиники выросла в разы. В связи с этим с 24 января плановая помощь учреждений пациентам будет ограничена, а первичное звено будет направлено на борьбу с COVID-19. Он также отметил, что в детских больницах расширяются «красные зоны».

К тому же, Беглов добавил, что власти Санкт-Петербурга собираются увеличить мобильность первичного звена, в том числе с помощью аренды автотранспорта и закупки услуг такси для транспортировки на КТ.