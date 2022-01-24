Губернатор Петербурга: Из-за осложнения эпидобстановки город переходит в мобилизационный режим
Санкт-Петербург переходит к более строгим санитарным ограничениям из-за COVID-19. Об этом рассказал губернатор северной столицы Александр Беглов.
По его словам, эпидемическая ситуация в городе значительно усложнилась. На прошлой неделе там наблюдалось более девяти тысяч инфицированных в сутки, в связи с чем власти Санкт-Петербурга вынуждены перевести его в мобилизационный режим.
При этом губернатор добавил, что из-за распространения «омикрона» нагрузка на городские поликлиники выросла в разы. В связи с этим с 24 января плановая помощь учреждений пациентам будет ограничена, а первичное звено будет направлено на борьбу с COVID-19. Он также отметил, что в детских больницах расширяются «красные зоны».
К тому же, Беглов добавил, что власти Санкт-Петербурга собираются увеличить мобильность первичного звена, в том числе с помощью аренды автотранспорта и закупки услуг такси для транспортировки на КТ.
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