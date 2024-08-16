Губернатор Орловской области опроверг слухи о заходе отрядов ВСУ в регион
Не поддаваться провокациям призвал жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале, сообщает «Интерфакс».
Он назвал фейком сообщения о том, что в Ливенском районе якобы обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Глава области подчеркнул, что все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности.
«Сегодня мы занимаемся тем, что сейчас принимаем наших соседей из Курской области. Это приоритетная задача», - написал Клычков.
Ранее над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru