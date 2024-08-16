Губернатор Орловской области опроверг слухи о заходе отрядов ВСУ в регион

Не поддаваться провокациям призвал жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале, сообщает «Интерфакс».

После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом

Он назвал фейком сообщения о том, что в Ливенском районе якобы обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Глава области подчеркнул, что все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности.

«Сегодня мы занимаемся тем, что сейчас принимаем наших соседей из Курской области. Это приоритетная задача», - написал Клычков.

Ранее над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУФейкГубернаторОрловская Область

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