Орловский губернатор пристыдил кафе за отказ обслужить военного

Губернатор Орловской области принес извинения военному, которого отказались обслужить в местном кафе, сообщил советник губернатора региона Сергей Лежнев изданию «Орловские новости».

Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных

По информации издания, военный служит в одном из специальных подразделений. Несколько дней назад группа бойцов дислоцировалась и остановилась около кафе «На привале», чтобы пообедать. Однако военным было отказано в обслуживании под предлогом грязной одежды, передают «Орловские новости».

Тогда бойцы записали видеообращение к правительству и губернатору Орловской области с просьбой разобраться в инциденте, отмечает издание.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил «Орловским новостям», что губернатор в курсе ситуации и уже принес извинения военному.

Отмечается, что кафе "На привале" уже второй раз отказывается обслуживать военных. Первый случай произошел в апреле 2022 года.

Ранее глава муниципального образования Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев в своём Telegram-канале заявил о сносе станции техобслуживания (СТО), где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Орловская ОбластьРегионыКафеВоеннослужащиеСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры