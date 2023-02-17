Орловский губернатор пристыдил кафе за отказ обслужить военного
Губернатор Орловской области принес извинения военному, которого отказались обслужить в местном кафе, сообщил советник губернатора региона Сергей Лежнев изданию «Орловские новости».
По информации издания, военный служит в одном из специальных подразделений. Несколько дней назад группа бойцов дислоцировалась и остановилась около кафе «На привале», чтобы пообедать. Однако военным было отказано в обслуживании под предлогом грязной одежды, передают «Орловские новости».
Тогда бойцы записали видеообращение к правительству и губернатору Орловской области с просьбой разобраться в инциденте, отмечает издание.
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил «Орловским новостям», что губернатор в курсе ситуации и уже принес извинения военному.
Отмечается, что кафе "На привале" уже второй раз отказывается обслуживать военных. Первый случай произошел в апреле 2022 года.
Ранее глава муниципального образования Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев в своём Telegram-канале заявил о сносе станции техобслуживания (СТО), где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных.
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