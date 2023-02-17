Орловский губернатор пристыдил кафе за отказ обслужить военного

По информации издания, военный служит в одном из специальных подразделений. Несколько дней назад группа бойцов дислоцировалась и остановилась около кафе «На привале», чтобы пообедать. Однако военным было отказано в обслуживании под предлогом грязной одежды, передают «Орловские новости».

Тогда бойцы записали видеообращение к правительству и губернатору Орловской области с просьбой разобраться в инциденте, отмечает издание.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил «Орловским новостям», что губернатор в курсе ситуации и уже принес извинения военному.

Отмечается, что кафе "На привале" уже второй раз отказывается обслуживать военных. Первый случай произошел в апреле 2022 года.

Ранее глава муниципального образования Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев в своём Telegram-канале заявил о сносе станции техобслуживания (СТО), где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных.





