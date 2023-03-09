Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков

В сообщении говорится, что фейки распространяют проукраинские Telegram-каналы, а опубликованное ими видео о якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе ДРГ, является постановочным.

«Подделка видна даже по знаку: буква «Ё» в названии населённого пункта в оригинале написана без точек сверху. Кроме этого, в районе села снег уже сошёл, а на видео он еще лежит», - указали в пресс-службе.

В правительстве Курской области добавили, что граница находится под надёжной под охраной, а информационный вброс осуществлён с целью вызвать панику.

Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом атаку на гражданское население, которую совершили украинские диверсанты в Брянской области. В ФСБ отметили, что организатором нападения является основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, сообщает НСН.

