Госдума одобрила новые правила получения водительских прав

В частности, что национальные и международные водительские удостоверения будут признаны в России недействительными через год после того, как иностранец получит вид на жительство или статус гражданина РФ.

По истечении данного срока за использование иностранных водительских прав будет назначаться штраф. Чтобы избежать его достаточно будет получить российский документ, сдав теоретический экзамен, а также предоставив медицинскую справку.

Отмечается, что исключение составляют жители Белоруссии, ставшие гражданами РФ или получившие ВНЖ. Что касается сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, то они и члены их семей смогут получить российское водительское удостоверение без экзаменов и справок.

Ранее фракция «Новые люди» предложила отменить штрафы для автомобилистов, забывших водительские права или полис ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

