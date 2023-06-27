Госдума одобрила новые правила получения водительских прав
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие введение новых правила получения водительских прав, сообщает РБК.
В частности, что национальные и международные водительские удостоверения будут признаны в России недействительными через год после того, как иностранец получит вид на жительство или статус гражданина РФ.
По истечении данного срока за использование иностранных водительских прав будет назначаться штраф. Чтобы избежать его достаточно будет получить российский документ, сдав теоретический экзамен, а также предоставив медицинскую справку.
Отмечается, что исключение составляют жители Белоруссии, ставшие гражданами РФ или получившие ВНЖ. Что касается сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, то они и члены их семей смогут получить российское водительское удостоверение без экзаменов и справок.
Ранее фракция «Новые люди» предложила отменить штрафы для автомобилистов, забывших водительские права или полис ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла поправки, запрещающие взыскание долгов с жителей новых регионов
- Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»
- Госдума одобрила новые правила получения водительских прав
- Shot: в Ленинградской области мужчина нашел человеческую голову в пакете
- Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область
- Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний
- Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
- Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
- Золотов: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки
- Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru