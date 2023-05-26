Производитель шин «Michelin» продал дистрибьютеру весь бизнес в России

К новому владельцу перешел шинный завод в подмосковном Давыдове, а также предприятие, специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

Сумма сделки не раскрывается. Как заявили в «Michelin», благодаря заключенному соглашению удастся сохранить персонал в России, который составляет около тысячи человек.

В «Michelin» подчеркнули, что возобновление производства технически невозможно, в том числе, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности.

Ранее стало известно, что Michelin потерял €202 млн из-за приостановки работы в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

