Производитель шин «Michelin» продал дистрибьютеру весь бизнес в России
Один из ведущих производителей автомобильных шин в мире – французская компания «Michelin» продала свой российский бизнес одному из местных дистрибьютеров - ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает «Интерфакс».
К новому владельцу перешел шинный завод в подмосковном Давыдове, а также предприятие, специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.
Сумма сделки не раскрывается. Как заявили в «Michelin», благодаря заключенному соглашению удастся сохранить персонал в России, который составляет около тысячи человек.
В «Michelin» подчеркнули, что возобновление производства технически невозможно, в том числе, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности.
Ранее стало известно, что Michelin потерял €202 млн из-за приостановки работы в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru