Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

Губернатор Ленинградской области рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. В интервью телеканалу ЛенТВ24 Александр Дрозденко заявил, что лечился дома под наблюдением врачей. Он подчеркнул, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию второй половине апреля. А после того, как получил положительный результат, отправился на карантин.

Губернатор Ленобласти отметил, что на пятый день врачи сообщили ему об отсутствии осложнений со стороны легких. В течение 15 дней Александр Дрозденко находился на полной изоляции и работал дистанционно. Губернатор вернулся к работе неделю назад. 9 мая Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.

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6 мая стало известно, что у главы министерства культуры Ольги Любимовой диагностирован COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева. Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».

Кроме того, она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.

Напомним, в понедельник, 11 мая, Владимир Путин во второй половине дня выступит с обращением к гражданам страны. Выступление будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новых мерах поддержки жителей и экономики РФ, отмечает Свободная пресса.


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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусГубернаторЛенинградская Область
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