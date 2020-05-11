Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

Губернатор Ленинградской области рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. В интервью телеканалу ЛенТВ24 Александр Дрозденко заявил, что лечился дома под наблюдением врачей. Он подчеркнул, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию второй половине апреля. А после того, как получил положительный результат, отправился на карантин.

Губернатор Ленобласти отметил, что на пятый день врачи сообщили ему об отсутствии осложнений со стороны легких. В течение 15 дней Александр Дрозденко находился на полной изоляции и работал дистанционно. Губернатор вернулся к работе неделю назад. 9 мая Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.