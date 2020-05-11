Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19
Губернатор Ленинградской области рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. В интервью телеканалу ЛенТВ24 Александр Дрозденко заявил, что лечился дома под наблюдением врачей. Он подчеркнул, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию второй половине апреля. А после того, как получил положительный результат, отправился на карантин.
Губернатор Ленобласти отметил, что на пятый день врачи сообщили ему об отсутствии осложнений со стороны легких. В течение 15 дней Александр Дрозденко находился на полной изоляции и работал дистанционно. Губернатор вернулся к работе неделю назад. 9 мая Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.
6 мая стало известно, что у главы министерства культуры Ольги Любимовой диагностирован COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева. Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».
Кроме того, она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.
Напомним, в понедельник, 11 мая, Владимир Путин во второй половине дня выступит с обращением к гражданам страны. Выступление будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новых мерах поддержки жителей и экономики РФ, отмечает Свободная пресса.
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