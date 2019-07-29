Губернатор Красноярского края рассказал о вреде тушения пожаров

Ранее в интервью телекомпании «Афонтово» губернатор заявил, что ситуация с пожарами в Красноярском крае «сложная, но не критичная». Он пояснил, что в труднодоступных местах тушить пожары крайне сложно и затратно. Поэтому, по его словам, во всём мире принято ждать дождей.

«Поскольку места труднодоступные — в Канаде, у нас, в США — пожары такие тушатся в основном естественным путём, это выпадение осадков. Поскольку время подлёта 2-3 часа. Если, скажем, Б200 везёт 10 тонн воды, естественно, это не решат проблем, при этом это огромные затраты», — заключил губернатор.

Также Усс заявил, что в этом году территория леса, охваченная огнём, «чуть-чуть поменьше», чем в 2018-м, отмечает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что ввести режим неблагоприятных метеоусловий в регионе невозможно из-за приказа Минприроды. Подробнее об этом читайте в материале НСН.