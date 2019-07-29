Губернатор Красноярского края рассказал о вреде тушения пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс сравнил тушение пожаров с топлением айсберга, выразив мнение, что борьба с пожарами каким либо путём, кроме естественного, может быть даже вредной. Таким образом он прокомментировал ситуацию с регионе, где площадь лесных пожаров превысила 929 тысяч гектаров. Видео со словами главы региона размещено в YouTube.
«Никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно», — заявил Усс.
Ранее в интервью телекомпании «Афонтово» губернатор заявил, что ситуация с пожарами в Красноярском крае «сложная, но не критичная». Он пояснил, что в труднодоступных местах тушить пожары крайне сложно и затратно. Поэтому, по его словам, во всём мире принято ждать дождей.
«Поскольку места труднодоступные — в Канаде, у нас, в США — пожары такие тушатся в основном естественным путём, это выпадение осадков. Поскольку время подлёта 2-3 часа. Если, скажем, Б200 везёт 10 тонн воды, естественно, это не решат проблем, при этом это огромные затраты», — заключил губернатор.
Также Усс заявил, что в этом году территория леса, охваченная огнём, «чуть-чуть поменьше», чем в 2018-м, отмечает RT.
Напомним, ранее сообщалось, что ввести режим неблагоприятных метеоусловий в регионе невозможно из-за приказа Минприроды. Подробнее об этом читайте в материале НСН.
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