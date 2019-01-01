Режим «черной совести». В Красноярске нечем дышать из-за лесных пожаров

К миллиону гектаров приблизилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры, - поясняет ТАСС. Леса горят в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. Причины лесных пожаров, как утверждается, носят природный характер: на севере края при тридцатиградусной жаре уже давно не было дождей, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

Масштабы бедствия настолько велики, что дымом от пожаров заволокло не только города самого Красноярского края, но и другие регионы. Так, на дым и запах гари последние три дня жалуются жители Западной Сибири, Урала и Поволжья. На снимках из космоса можно видеть, что дым от красноярских пожаров достиг Томской, Новосибирской областей и Алтайского края. В Омской области, по данным регионального Минздрава, за сутки увеличилось количество обращений в скорую помощь более чем на 15%. Основные жалобы – на обострение хронических заболеваний органов дыхания. Жалуются на запах дыма и жители Екатеринбурга, Тюменской и Челябинской областей.

В связи с дымовой завесой от красноярских пожаров в Новосибирске и Барнауле введен режим неблагоприятных метеорологических условий, так называемый режим «черного неба». В числе прочего он позволяет вводить ограничения на работу промышленных предприятиях. Им, в частности, может быть предписано на 10% снизить выбросы в атмосферу и не проводить работы связанные с распространением пыли и смога.

А вот в самом Красноярске режим «черного неба» вводить пока не планируется, несмотря на то, что губернатор края Александр Усс обратился с такой просьбой к руководству Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. По словам и. о. начальника Среднесибирского Управления гидрометеорологии Сергея Сережкина, режим вводится на основании соответствующего приказа Минприроды, в котором содержится «множество показателей», на основании которых делается прогнозирование и вводится режим, а они пока превышены не все. Более того, он заявил, что в Новосибирске режим неблагоприятных погодных условий был введён незаконно и будет организована соответствующая проверка. В Новосибирском гидрометцентре ответили: «Это утверждение пусть будет на его совести».

Из этого следует простейший вывод, согласно которому, красноярские предприятия продолжат работу в штатном режиме, с теми выбросами в атмосферу, что и обычно. Добавляя к смогу от пожаров свою лепту. И ничего, что людям нечем дышать – в полтора раза превышено содержание взвешенных частиц. Против приказа Минприроды бессилен даже губернатор.

