Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи

Он отметил, что провел встречу с внуком скульптора Василием Церетели 21 апреля и обсудил работу над проектом его деда. По словам Хинштейна, это была последняя задача, над которой трудился Зураб Церетели.

Врио губернатора добавил, что на встрече обсуждалась реконструкция ряда памятников. Было предложено установить скульптуру Казимира Малевича в центре Курска, так как он прожил в городе 11 лет. Ее авторство также принадлежит Церетели.

Ранее скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.

