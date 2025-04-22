Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
Российский скульптор и художник Зураб Церетели создал модель памятной медали в честь освобождения Суджи от украинской оккупации. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что провел встречу с внуком скульптора Василием Церетели 21 апреля и обсудил работу над проектом его деда. По словам Хинштейна, это была последняя задача, над которой трудился Зураб Церетели.
Врио губернатора добавил, что на встрече обсуждалась реконструкция ряда памятников. Было предложено установить скульптуру Казимира Малевича в центре Курска, так как он прожил в городе 11 лет. Ее авторство также принадлежит Церетели.
Ранее скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
- Депутат Драпеко назвала Церетели эпохой в искусстве
- В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
- Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
- Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году
- В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
- Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
- Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
- «Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru