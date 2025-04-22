Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи

Российский скульптор и художник Зураб Церетели создал модель памятной медали в честь освобождения Суджи от украинской оккупации. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой

Он отметил, что провел встречу с внуком скульптора Василием Церетели 21 апреля и обсудил работу над проектом его деда. По словам Хинштейна, это была последняя задача, над которой трудился Зураб Церетели.

Врио губернатора добавил, что на встрече обсуждалась реконструкция ряда памятников. Было предложено установить скульптуру Казимира Малевича в центре Курска, так как он прожил в городе 11 лет. Ее авторство также принадлежит Церетели.

Ранее скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Зураб ЦеретелиАлександр Хинштейн

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