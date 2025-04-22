Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его помощник Сергей Шагулашвили.
Он уточнил, что похороны скульптора пройдут в Грузии 26 апреля, а церемония прощания в Москве - 23 апреля в храме Христа Спасителя.
«Прощание начнётся в 12 часов и допоздна», - заключил Шагулашвили.
Зураб Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Искусствовед Ксения Коробейникова рассказал, что скульптор скончался в кругу семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
- Экс-глава РОАД: Регистрация Kia товарных знаков не говорит о возвращении в РФ
- Панк-сказка «Король и Шут» стала самым популярным событием в Москве в январе-марте
- Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
- Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за ребенка на самокате
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и ЗРК «ОСА-АКМ»
- Количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов
- Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой
- Путин примет участие в ПМЭФ-2025
- СМИ: Судьбу генерала Попова решат 24 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru