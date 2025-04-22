Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой

Он уточнил, что похороны скульптора пройдут в Грузии 26 апреля, а церемония прощания в Москве - 23 апреля в храме Христа Спасителя.



«Прощание начнётся в 12 часов и допоздна», - заключил Шагулашвили.

Зураб Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Искусствовед Ксения Коробейникова рассказал, что скульптор скончался в кругу семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».