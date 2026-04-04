Губернатор Гладков сообщил об установке защитных коридоров в Белгородской области

В Белгородской области приступили к установке сетчатых коридоров для защиты от беспилотников ВСУ. Как сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков, работы уже ведутся в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах.

Глава региона поблагодарил Министерство обороны за то, что установка противодроновых конструкций началась досрочно. По его словам, такие меры должны эффективно защитить мирных жителей от атак БПЛА противника.

После совещания с представителями силовых структур и областного правительства Гладков также объявил о подаче заявки на федеральное финансирование — планируется получить средства на установку 50 километров защитных коридоров. Губернатор выразил надежду на ускоренное одобрение запроса и отметил, что одним из возможных решений могут стать мобильные передвижные конструкции.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: t.me/vvgladkov
