Губернатор Гладков сообщил об установке защитных коридоров в Белгородской области

Глава региона поблагодарил Министерство обороны за то, что установка противодроновых конструкций началась досрочно. По его словам, такие меры должны эффективно защитить мирных жителей от атак БПЛА противника.



После совещания с представителями силовых структур и областного правительства Гладков также объявил о подаче заявки на федеральное финансирование — планируется получить средства на установку 50 километров защитных коридоров. Губернатор выразил надежду на ускоренное одобрение запроса и отметил, что одним из возможных решений могут стать мобильные передвижные конструкции.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

