Главреду NYT пришлось извиняться за позорную ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО
Нелепая оплошность подвела The New York Times: в свежей пятничной статье журналисты умудрились неправильно расшифровать аббревиатуру НАТО. Вместо верного «Организации Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization) они написали «Организацию Североамериканского договора» (North American Treaty Organization).
Прокол быстро заметил редактор Politico Саша Иссенберг и не упустил случая указать на него в соцсетях. Твит разлетелся — и на редакцию NYT тут же посыпались насмешки.
Пришлось вмешаться главному редактору Джозефу Кану: он публично извинился перед читателями и объявил, что все 760 тысяч копий выпуска отправят на перепечатку.
Ранее британская телерадиокорпорация «Би-би-си» подтвердила получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором он пригрозил подать на нее в суд за искажение его слов в документальной программе Panorama, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
