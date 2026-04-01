При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Три человека пострадали в результате атак ВСУ в двух муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах.
Так, в Грайворонском округе в селе Доброе мирная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму при ударе FPV-дрона. В Шебекинском округе близ хутора Бабенков БПЛА атаковал автобус, пострадал водитель. При этом в районе села Зиборовка дрон ударил по автомобилю, один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.
Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 апреля в Белгородской области нейтрализовали один беспилотник ВСУ, напоминает 360.ru.
