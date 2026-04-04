Депутат Горюханов призвал не вводить новые запреты для электросамокатов

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов заявил, что вводить дополнительные ограничения для электросамокатов в России пока не требуется. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Международном транспортно‑логистическом форуме в Москве, депутат пояснил: на начальном этапе распространения электросамокатов действительно возникали сложности с контролем скорости и определением разрешённых зон использования. Однако сейчас кикшеринговые компании активно взаимодействуют с муниципальными властями и самостоятельно регулируют эти вопросы.

В качестве примера Горюханов привёл Москву: там операторы кикшеринга ограничивают скорость самокатов на отдельных участках улиц и в парковых зонах. По мнению депутата, такой диалог между бизнесом и городскими властями позволяет достичь необходимого баланса и способствует развитию городской среды.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в эфире НСН потребовал освободить тротуары от транспортных средств.

