Зрители требуют вернуть деньги за выступление Анны Плетнёвой в Казахстане

Изначально выступление планировали провести в Конгресс‑центре, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей. Однако из‑за низкого спроса организаторы в последний момент перенесли шоу в конференц‑зал отеля Wyndham Garden Astana, который вмещает максимум 800 человек. При этом зрителей заранее не предупредили о смене площадки.



Из‑за внезапного переноса многие гости опоздали, а часть аудитории вообще не смогла попасть на концерт. Посетители жалуются на духоту, плохую акустику и неудобные условия: люди, купившие сидячие места за 35 тысяч тенге (около 6 тысяч рублей), были вынуждены стоять весь концерт. Кроме того, музыканты долго настраивали аппаратуру, что ещё больше испортило впечатления.



Многие зрители ушли до окончания программы. Ни представители группы, ни организаторы пока не прокомментировали требования о возврате средств.

Ранее концерт ЛСП (Олег Савченко) в краснодарском дворце спорта «Олимп» был прерван после начала эвакуации зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

