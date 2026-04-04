Дмитриев назвал дату «пересыхания» европейских бензоколонок
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что запасы топлива в Евросоюзе могут быть исчерпаны примерно к 20 апреля.
По его словам, последние партии топлива, доставленные через Ормузский пролив, прибудут в ЕС к 11 апреля. Поскольку эта дата выпадает на субботу, маловероятно, что европейские чиновники будут оперативно реагировать и организовывать усиленный контроль за распределением ресурсов.
Дмитриев отметил, что активная фаза контроля со стороны ЕС, которую он связал с деятельностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, начнётся лишь с понедельника, 13 апреля. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X на английском языке.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила НСН, что внутренний российский топливный рынок не испытывает дефицита, но впереди сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание и это скажется на объемах.
Горячие новости
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»