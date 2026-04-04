Захарова: Жанр пранков Вована и Лексуса стал ответом на потоки фейков

Дипломат отметила, что жанр пранков возник как реакция на распространение фейков и стал необходим из‑за высокого уровня лжи и лицемерия в политике ряда стран. По её словам, этот формат нарушает традиционные журналистские каноны, но появился вынужденно — в ответ на многолетнюю неискренность политиков.



В качестве примера Захарова привела пранк с участием Джорджа Буша‑младшего. В 2022 году, думая, что разговор приватный, он заявил, что задача киевского режима — убить как можно больше русских. Это противоречит публичным заявлениям Буша о стремлении к прагматичным отношениям и сотрудничеству.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента, организованной Институтом развития интернета, в разговоре со специальным корреспондентом НСН назвали отказ от смартфона лучшим способом избежать утечек данных.

