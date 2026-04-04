Номинация Юры Борисова на «Оскар» вызвала зависть у Александра Петрова
В выпуске шоу Dreamcast актёр Александр Петров признался, что успех Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на Западе пробудил в нём здоровое соперничество. Он также отметил, что мечтает получить премию «Оскар».
Петров подчеркнул, что искренне рад за коллег, особенно отметив готовность Юры Борисова к международному признанию. По словам актёра, достижения Борисова вызвали у многих артистов «правильную белую зависть» — то есть вдохновляющую.
Александр добавил, что давно дружит с Борисовым, и между ними существует профессиональное соперничество, которое, как он считает, помогает развиваться и даёт дополнительный стимул в творчестве.
Ранее российский актер Юра Борисов, отвечая на вопрос радиоведущей о том, почему с ним поздоровалась голливудская актриса Анджелина Джоли, заявил, что знаком с ней уже 15 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
