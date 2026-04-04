Российско-белорусская комедия «Мой папа - медведь» выйдет в США и Канаде

В англоязычном прокате картина выйдет под названием Papa Bear. В США её можно будет посмотреть на Apple TV/iTunes, Google Play, YouTube Movies и в телеэфире, в Канаде — на Apple TV, Amazon и ряде онлайн‑платформ.



По сюжету, 11‑летняя Маша отправляется с отцом в лесной домик, но однажды вместо него возвращается медведь. В главных ролях — Ева Смирнова и Борис Дергачёв, роль медведя исполнил дрессированный медведь по кличке Том.



Президент «Арна Медиа» Надежда Мотина отметила, что фильм уже нашёл своего зрителя за рубежом и выразила надежду на успех в США и Канаде. Картина вышла в российский прокат летом 2025 года, вошла в топ‑5 и была показана на международных фестивалях. Сейчас создатели работают над продолжением.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова рассказывала НСН, что языковые и политические барьеры не мешают российским мультфильмам завоевывать внимание иностранного зрителя, и в 2025 году зарубежные онлайн-платформы и телеканалы продолжали активно закупать российскую анимацию. К примеру, каталог "Союзмультфильма" уже представлен на крупнейших медиасервисах Ближнего Востока.

