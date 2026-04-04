Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы
Первый пациент, получивший персонализированную вакцину «Неоонковак» для лечения меланомы, чувствует себя хорошо, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, лечение этим препаратом будет продолжено — об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
60‑летний житель Курской области стал первым получателем инновационной вакцины. В 2021 году у мужчины диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025‑м болезнь затронула лимфатические узлы, после чего его повторно прооперировали в НМИЦ радиологии. Вакцинацию провели в среду.
«Неоонковак» разработана центром имени Гамалеи, а производством занимается НМИЦ радиологии. В начале декабря Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике. Особенность вакцины в том, что она создаётся индивидуально для каждого пациента — с учётом молекулярно‑генетических характеристик его опухоли.
Сейчас разработчики и врачи‑клиницисты собрались на территории «Сириуса», чтобы обсудить перспективы развития технологии и её применения в медицине. Мурашко подчеркнул, что это направление — один из приоритетов, определённых президентом РФ Владимиром Путиным: его рассматривают как комплексное платформенное решение, которое может быть полезно и для решения других задач в сфере здравоохранения.
Горячие новости
