Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы

60‑летний житель Курской области стал первым получателем инновационной вакцины. В 2021 году у мужчины диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025‑м болезнь затронула лимфатические узлы, после чего его повторно прооперировали в НМИЦ радиологии. Вакцинацию провели в среду.



«Неоонковак» разработана центром имени Гамалеи, а производством занимается НМИЦ радиологии. В начале декабря Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике. Особенность вакцины в том, что она создаётся индивидуально для каждого пациента — с учётом молекулярно‑генетических характеристик его опухоли.



Сейчас разработчики и врачи‑клиницисты собрались на территории «Сириуса», чтобы обсудить перспективы развития технологии и её применения в медицине. Мурашко подчеркнул, что это направление — один из приоритетов, определённых президентом РФ Владимиром Путиным: его рассматривают как комплексное платформенное решение, которое может быть полезно и для решения других задач в сфере здравоохранения.

