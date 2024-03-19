Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Вампир»
19 марта 202411:15
Девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 10:30 по московскому времени военные пресекли очередную попытку Киева атаковать территорию России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — сообщили в министерстве.
Накануне над регионом было сбито десять снарядов РСЗО «Вампир», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье
- Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Вампир»
- Актер Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле»
- Удостоверения ветерана боевых действий начнут выдавать в виде пластиковой карты
- Тренер Шабаров заявил о смене гражданства футболистом «Краснодара» Арутюняном
- СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву
- «Без соплей и слез»: Леонтьев в свой юбилей объяснил отсутствие концертов
- Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно
- Певица Спиридонова расплакалась на концерте из-за фонограммы
- Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru