Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Вампир»

Девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Погибли двое белгородцев после ударов снарядов РСЗО «Вампир»

По данным ведомства, около 10:30 по московскому времени военные пресекли очередную попытку Киева атаковать территорию России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — сообщили в министерстве.

Накануне над регионом было сбито десять снарядов РСЗО «Вампир», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьМинобороны

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