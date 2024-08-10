Губернатор Евраев: ВСУ пытались атаковать предприятие под Ярославлем
Ночью 10 августа ВСУ пытались с помощью беспилотников атаковать одно из предприятий в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, в зоне их падения разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
При этом Евраев подчеркнул, что в области могут оставаться фрагменты БПЛА, которые важны для следователей. В связи с этим он порекомендовал жителям в случае обнаружения сообщать об местонахождении обломков по телефону 112.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над территориями республики и России были уничтожены воздушные цели, отправленные со стороны Украины. Одна из них, по словам белорусского лидера, была ликвидирована под Ярославлем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны
- Более 76 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области
- Белоруссия после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками
- СМИ: На караоке-клуб Алексея Чумакова подали в суд
- Губернатор Евраев: ВСУ пытались атаковать предприятие под Ярославлем
- ВВС Германии по тревоге подняли над Балтикой истребители из-за Ил-20М России
- В Сети появился тизер сериала «Железное сердце» от Marvel
- Снуп Догг дал старт первым в истории Олимпиады соревнованиям по брейк-дансу
- В Белгороде полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов
- Дело в отношении бойца ММА Исмаилова поступило в московский суд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru