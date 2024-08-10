Губернатор Евраев: ВСУ пытались атаковать предприятие под Ярославлем

Ночью 10 августа ВСУ пытались с помощью беспилотников атаковать одно из предприятий в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в зоне их падения разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

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При этом Евраев подчеркнул, что в области могут оставаться фрагменты БПЛА, которые важны для следователей. В связи с этим он порекомендовал жителям в случае обнаружения сообщать об местонахождении обломков по телефону 112.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над территориями республики и России были уничтожены воздушные цели, отправленные со стороны Украины. Одна из них, по словам белорусского лидера, была ликвидирована под Ярославлем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПроисшествияРоссияВСУБеспилотникиЯрославль

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