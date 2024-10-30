Губернатор Демешин: Музыкальный театр в Хабаровске будут восстанавливать

По его словам, театр останется на том же месте, где и был, даже если его придется строить заново.

«У нас еще идет экспертиза основного здания. Мы пока не понимаем, сносим ли мы только фронтальное здание, либо мы сносим полностью музыкальный театр», - рассказал глава Хабаровского края.

Он добавил, что эксперты склоняются, к строительству нового здания, на что потребуется два-три года.

Ранее СК назвал сварочные работы причиной пожара в театре в Хабаровске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

