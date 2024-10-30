Губернатор Демешин: Музыкальный театр в Хабаровске будут восстанавливать

Музыкальный театр в Хабаровске, пострадавший в результате пожара, будут восстанавливать, заявил губернатор края Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

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По его словам, театр останется на том же месте, где и был, даже если его придется строить заново.

«У нас еще идет экспертиза основного здания. Мы пока не понимаем, сносим ли мы только фронтальное здание, либо мы сносим полностью музыкальный театр», - рассказал глава Хабаровского края.

Он добавил, что эксперты склоняются, к строительству нового здания, на что потребуется два-три года.

Ранее СК назвал сварочные работы причиной пожара в театре в Хабаровске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России / стоп-кадр с видео
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