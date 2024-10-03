СК: Проводится проверка по уголовной статье после пожара в театре Хабаровска
3 октября 202405:34
В Хабаровске следственные органы организовали проверку после пожара в краевом академическом музыкальном театре, сообщается в Telegram-канале ведомства СКР региона.
Изучаются признаки преступления согласно статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
По данным МЧС РФ, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Обрушились фасад и наружная стена здания. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом.
В театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Проводится проверка по уголовной статье после пожара в театре Хабаровска
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы
- Маск назвал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя хорошей
- Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с вирусом Марбург
- В США заявили, что «план победы» Зеленского предполагает действия третьих стран
- СМИ: Канада и страны Северной Европы создают альянс против России и КНР
- В Польше заявили о получении доклада по авиакатастрофе под Смоленском
- Володин: Не поддержавшие запрет чайлдфри депутаты идут против матерей
- Скабеева опровергла сообщение об ударе бомбой ОДАБ-9000 в Волчанске
- Иран заявил, что будет считать врагом тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru