СК: Проводится проверка по уголовной статье после пожара в театре Хабаровска

Изучаются признаки преступления согласно статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

По данным МЧС РФ, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Обрушились фасад и наружная стена здания. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом.

В театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.

