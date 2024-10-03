СК: Проводится проверка по уголовной статье после пожара в театре Хабаровска

В Хабаровске следственные органы организовали проверку после пожара в краевом академическом музыкальном театре, сообщается в Telegram-канале ведомства СКР региона.

В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии

Изучаются признаки преступления согласно статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

По данным МЧС РФ, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Обрушились фасад и наружная стена здания. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом.

В театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ТеатрыХабаровскПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры