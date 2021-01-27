Грымов призвал быть бдительными, несмотря на снятие ограничений

Юрий Грымов: «Поздравляю нас всех. Я больше чем уверен, власть никогда не будет рисковать, это очень ответственно. Мы видим, что зараза идет на спад, но я все равно всех вас, я, конечно, не мэр, но все равно призываю быть бдительными, потому что как пик заражений ушел, так может и вновь прийти. Повод порадоваться есть, но, что называется, целоваться на улице с первым встречным я бы воздержался. И напомню, что допустимая заполняемость в театральных залах теперь составляет 50 процентов, что довольно-таки хорошо. Главное, чтобы зритель теперь приходил, не боялся. Театры продолжают также дезинфицироваться, в этом смысле театр – очень чистая зона, поэтому всех ждем», – прокомментировал в интервью НСН Юрий Грымов.

