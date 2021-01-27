Грымов призвал быть бдительными, несмотря на снятие ограничений
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве вновь отменили ряд коронавирусных ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин снял еще ряд ограничений в Москве. Барам и клубам вновь разрешено работать по ночам, а перевод трети сотрудников на удаленку теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер.
Юрий Грымов: «Поздравляю нас всех. Я больше чем уверен, власть никогда не будет рисковать, это очень ответственно. Мы видим, что зараза идет на спад, но я все равно всех вас, я, конечно, не мэр, но все равно призываю быть бдительными, потому что как пик заражений ушел, так может и вновь прийти. Повод порадоваться есть, но, что называется, целоваться на улице с первым встречным я бы воздержался. И напомню, что допустимая заполняемость в театральных залах теперь составляет 50 процентов, что довольно-таки хорошо. Главное, чтобы зритель теперь приходил, не боялся. Театры продолжают также дезинфицироваться, в этом смысле театр – очень чистая зона, поэтому всех ждем», – прокомментировал в интервью НСН Юрий Грымов.
ФСО заявила об отсутствии охраняемых объектов в районе Геленджика
Федеральная служба охраны заявила, что на территории Геленджика и прилегающих к нему районов нет объектов под ее охраной.
Юрий Грымов: «Уважаемые радиослушатели, вот вы имеете недвижимость? Дачный участок или квартиру? И в документах записана ваша фамилия, поэтому все знают, что эта недвижимость принадлежит Иванову, Петрову или Сидорову. И мне кажется это нормальным, потому что вы заработали, или вам что-то досталось по наследству. А здесь оказывается, это помещение, дворец, да как угодно можно называть, непонятно чей. И, похоже, что никто и не собирается раскрывать эту информацию. Не знаю, как вас, а меня это оскорбляет. Скажите чье это, и мы все успокоимся. А то, что власти решили не говорить, просто потому что это некрасиво… я удивлен», – поделился он своим мнением с НСН.
«Модерн» выпускает спектакль «Женитьба»
24 и 25 февраля в театре «Модерн» состоится премьера спектакля «Женитьба». Главную роль – Агафью Тихоновну – сыграет Лолита Милявская.
Юрий Грымов: «Понятно, что это очень известное произведение, но мы бы не были «Модерном», если бы не соединили бы несколько произведений вместе. А именно, «Женитьба» Гоголя, «Предложение» Чехова и «Женитьба Бальзаминова» Островского. Их всех объединяет желание любви, неумение любить. На самом деле, это очень трогательная история, наверное, про всех нас. Мы себя все в ней узнаем, это и сатира, и юмор, и, конечно, драма. Поэтому приглашаю всех на премьеру спектакля «Женитьба», где Агафью Тихоновну сыграет прекрасная Лолита Милявская», – рассказал в эфире НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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