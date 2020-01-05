Шеф-повар опроверг выводы Роспотребнадзора о «самых опасных» ресторанных блюдах

Кулинар-кондитер, член совета Национальной Гильдии шеф-поваров, телеведущий Ренат Агзамов в эфире НСН отметил, что не стал бы выделять из ресторанного меню наиболее «опасные» для посетителей блюда с точки зрения возможности получить инфекцию. Он назвал другой фактор, который может вызвать отравление или другое недомогание после похода в ресторан.

«Мне сложно прокомментировать, почему названы конкретные блюда. Думаю, врачи-вирусологи разбираются в проблеме лучше. Что касается ресторанного меню – вопрос в технологии приготовления и в уровне обсемененности продуктов. Осемененность – это количество бактерий в том или ином продукте. Бактерии, инфекции в блюдах могут оказаться в том случае, если использовалось грязное сырье, то есть оно было инфицировано, либо был грязный процесс приготовления. Никаких других вариантов не может быть», - заявил эксперт.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в эфире НСН рассказал, почему ослабление надзора в этой сфере необходимо.

