Шеф-повар опроверг выводы Роспотребнадзора о «самых опасных» ресторанных блюдах
Член совета Национальной Гильдии шеф-поваров в эфире НСН проанализировал результаты исследования Роспотребнадзора об опасных блюдах в ресторанах и заявил, что дело не в еде, а в условиях ее приготовления.
Роспотребнадзор назвал блюда, которыми россияне чаще всего травятся в ресторанах. Список возглавили салаты, десерты, а также шаурма, пишут Известия.
Стрaдaния посетителей стaновятся итогом того, что в ресторaнaх используют некaчественные продукты, нaрушaют прaвилa дезинфекции кухонного инвентaря и мойки посуды.
Кулинар-кондитер, член совета Национальной Гильдии шеф-поваров, телеведущий Ренат Агзамов в эфире НСН отметил, что не стал бы выделять из ресторанного меню наиболее «опасные» для посетителей блюда с точки зрения возможности получить инфекцию. Он назвал другой фактор, который может вызвать отравление или другое недомогание после похода в ресторан.
«Мне сложно прокомментировать, почему названы конкретные блюда. Думаю, врачи-вирусологи разбираются в проблеме лучше. Что касается ресторанного меню – вопрос в технологии приготовления и в уровне обсемененности продуктов. Осемененность – это количество бактерий в том или ином продукте. Бактерии, инфекции в блюдах могут оказаться в том случае, если использовалось грязное сырье, то есть оно было инфицировано, либо был грязный процесс приготовления. Никаких других вариантов не может быть», - заявил эксперт.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в эфире НСН рассказал, почему ослабление надзора в этой сфере необходимо.
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