Ресторатор: Проверки общепита надо проводить один раз

«Проблема в том, что этих проверок огромное количество от разных ведомств. В моем представлении проверка по техническим вопросам должна быть, только когда происходит запуск объекта. Первый раз надо проверить, с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения других аспектов, дать разрешение на начало работы и после этого перестать заниматься глупостью. Если ты что-то изменил принципиально в ресторане, какую-то схему, ты обязан контрольным органам показать свои изменения. Если же ты ничего не менял, то соответственно не надо ничего показывать. А у нас получается, что контролирующие органы с правом штрафа и угроз закрытия на 90 дней могут прийти в любой светлый день, и этот день перестает быть светлым», — сказал собеседник агентства.

Сергей Колесников предложил проводить проверки, в частности, по линии Роспотребнадзора, либо раз в полгода, либо в случае каких-то происшествий.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев принял участие в программе «Диалог» телеканала «Россия 24», где он обсудил с бизнесменами и экспертами, как правительство собирается достичь национальных целей развития. По итогам общения он дал ряд поручений, в том числе проработать предложения по пересмотру санитарных правил, касающихся организации работы общепита.

