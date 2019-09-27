Ресторатор: Проверки общепита надо проводить один раз
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров рассказал НСН, почему необходимо сократить количество проверок в ресторанном бизнесе.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде российских регионов по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Исполнителями указаны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг. Эксперимент с 1 января 2020 пройдет в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области. Об этом говорится в перечне поручений премьера, опубликованном на сайте правительства.
В эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников рассказал, почему ослабление надзора в этой сфере необходимо.
«Проблема в том, что этих проверок огромное количество от разных ведомств. В моем представлении проверка по техническим вопросам должна быть, только когда происходит запуск объекта. Первый раз надо проверить, с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения других аспектов, дать разрешение на начало работы и после этого перестать заниматься глупостью. Если ты что-то изменил принципиально в ресторане, какую-то схему, ты обязан контрольным органам показать свои изменения. Если же ты ничего не менял, то соответственно не надо ничего показывать. А у нас получается, что контролирующие органы с правом штрафа и угроз закрытия на 90 дней могут прийти в любой светлый день, и этот день перестает быть светлым», — сказал собеседник агентства.
Сергей Колесников предложил проводить проверки, в частности, по линии Роспотребнадзора, либо раз в полгода, либо в случае каких-то происшествий.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев принял участие в программе «Диалог» телеканала «Россия 24», где он обсудил с бизнесменами и экспертами, как правительство собирается достичь национальных целей развития. По итогам общения он дал ряд поручений, в том числе проработать предложения по пересмотру санитарных правил, касающихся организации работы общепита.
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