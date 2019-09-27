Шеф-повар Ивлев призвал «кошмарить» стрит-фуд

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, об этом говорится в перечне поручений премьера.

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН выразил мнение, что на цены в пунктах общепита действия властей не повлияют. Вместе с тем он сообщил, что стоит не ослаблять, а усилить контроль за мелкими точками уличной еды, так как там, по его мнению, многочисленные нарушения.

«Ценовая политика не имеет никакого отношения к нормам Санэпидемстанции. Ведомство не слишком "кошмарит" средний бизнес, скажем так. Понимая, что люди, которые построили ресторан, который стоит миллионы рублей, отдают отчет о качестве своей продукции и не пилят сук, на котором сидят. А вот что касается малого бизнеса, такие подразделения, как стрит-фуд, и фаст-фуд, то я считаю, что их надо "кошмарить" еще больше, потому что там большое количество глобальных нарушений. Я езжу со своими телевизионными проектами по стране и вижу, что это катастрофа. Надо четко прописывать определенные правила, касающиеся продукции, которая могут повлиять на здоровье населения, которая связана с пищевыми отравлениями. И затем жестко контролировать их выполнение», - заявил ресторатор.