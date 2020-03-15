Грузия закрывает границу с Россией

Частичное закрытие границы между Грузией и Россией запланировано на 16 марта. Оно связано с повышением мер безопасности в Грузии на фоне распространения коронавирусной инфекции, поясняют в пресс-служба грузинского правительства.

«По поручению премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария специальный представитель по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе утром в воскресенье говорил по телефону с представителем России по Пражскому формату диалога, сенатором Григорием Карасиным. В ходе беседы был рассмотрен вопрос о временном прекращении передвижения граждан между двумя странами в связи с распространением коронавируса», -сказано в сообщении.





Акцентируется, что граждане, которые выразят желание вернуться в свои страны, смогут это сделать. Также ограничение не коснется грузовых перевозок между Россией и Грузией, отмечает Интерфакс.

Ранее стало известно, что Казахстан и Молдавия также закрыли свои границы для иностранцев. РЖД прекратила сообщение с Украиной, Молдавией и Чехией. Россия изолируется от туристов из Норвегии и Польши.

Ранее российские психологи в эфире НСН дали советы против паники во время пандемии коронавируса. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.

«Самое главное – избегать влияния масс-медиа и всякой ерунды в соцсетях. Газеты сегодня более тактичны, чем всевозможные форумы, где испуганные люди пугают более испуганных людей», - считает собеседник НСН.

