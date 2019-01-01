Грузия потеряла 710 млн долларов из прекращения авиасообщения с Россией
В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией. По данным главы грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, к концу этого году из-за временного запрета страну могут посетить на 1 млн российских туристов меньше, чем прогнозировалось до кризиса в отношениях государств.
Переводя эти цифры в денежный эквивалент, сумма убытков по предварительным подсчетам может достичь 710 млн долларов.
Квривишвили пояснила, что в прошлом году из России приехали 1,4 миллионов туристов, которые принесли. В этом году Грузия ожидала 1,7 млн туристов и более 886 млн долларов прибыли.
Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.
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