Общество

Грузия потеряла 710 млн долларов из прекращения авиасообщения с Россией

2 июля15:08


В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией. По данным главы грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, к концу этого году из-за временного запрета страну могут посетить на 1 млн российских туристов меньше, чем прогнозировалось до кризиса в отношениях государств.

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Переводя эти цифры в денежный эквивалент, сумма убытков по предварительным подсчетам может достичь 710 млн долларов.

Квривишвили пояснила, что в прошлом году из России приехали 1,4 миллионов туристов, которые принесли. В этом году Грузия ожидала 1,7 млн туристов и более 886 млн долларов прибыли.

Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:ГрузияАвиасообщениеРоссия