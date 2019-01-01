Грузия потеряла 710 млн долларов из прекращения авиасообщения с Россией

Переводя эти цифры в денежный эквивалент, сумма убытков по предварительным подсчетам может достичь 710 млн долларов.

Квривишвили пояснила, что в прошлом году из России приехали 1,4 миллионов туристов, которые принесли. В этом году Грузия ожидала 1,7 млн туристов и более 886 млн долларов прибыли.

Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.

