Прокуратура обжаловала приговор в отношении напавшего на ребенка из-за символики Z

Суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело местного жителя Александра Неустроева, который напал на 12-летнего сына участника спецоперации России на Украине из-за шапки с символикой Z. Об этом сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

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В ведомстве отметили, что прокуратура Ленинского района утвердила и передала в суд обвинительное заключение по факту хулиганства в отношении какой-либо социальной группы.

Напомним, 21 апреля Неустроев грубо отчитал 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на одежде. В ответ родители ребенка подали заявление в полицию с требованием возбудить дело о дискредитации армии.

В свою очередь Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил дело в отношении мужчины и назначил Неустроеву судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Прокуратура с приговором не согласилась и обжаловала решение суда.

Ранее Одинцовский городской суд Московской области решил отправить на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, который обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоХулиганствоСвердловская ОбластьСуд

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