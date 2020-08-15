Лукашенко анонсировал встречу с рабочими минского завода из-за забастовок в понедельник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Глава государства намерен ответить на вопросы, которые волнуют трудовые коллективы. Визит состоится 17 августа, в понедельник. Об этом информирует агентство «БелТА».
Лукашенко считает главной целью восстановить экономику в условиях начавшихся беспорядков в Белоруссии. По мнению президента, СМИ будут «раскачивать эту ситуацию» и призывать граждан к забастовкам, пишет Газета.ru.
«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — заявил Лукашенко.
По словам президента, руководство предприятий должно предупредить рабочих о сложившейся ситуации без всякого давления.
«Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет... Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем», — считает глава государства.
Как ранее заметил в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец, на экономику страны повлияют не забастовки предприятий, а отказ Лукашенко идти на требования протестующих.
«Если он будет удерживать власть силой, это не поможет (…) Будет обвал. Так что у Лукашенко выбора нет, только отставка и отъезд из страны», - заявил собеседник НСН.
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