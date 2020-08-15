Лукашенко анонсировал встречу с рабочими минского завода из-за забастовок в понедельник

Лукашенко считает главной целью восстановить экономику в условиях начавшихся беспорядков в Белоруссии. По мнению президента, СМИ будут «раскачивать эту ситуацию» и призывать граждан к забастовкам, пишет Газета.ru.

«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — заявил Лукашенко.

По словам президента, руководство предприятий должно предупредить рабочих о сложившейся ситуации без всякого давления.

«Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет... Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем», — считает глава государства.

Как ранее заметил в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец, на экономику страны повлияют не забастовки предприятий, а отказ Лукашенко идти на требования протестующих.

«Если он будет удерживать власть силой, это не поможет (…) Будет обвал. Так что у Лукашенко выбора нет, только отставка и отъезд из страны», - заявил собеседник НСН.

