«Грубейшие нарушения !» Адвокат об уголовном деле против детсадов «Маленькая страна»

В отношении создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алины и Олега Будивских было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 УК РФ, по подозрению в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», правообладателем которого является АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». И хотя, в настоящий момент на официальном сайте сети детских садов название изменено на «Детскую страну», предпринимателям грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Они утверждают, что происходящее – рейдерский захват. Ранее, по словам Алины Будивской, в их адрес уже поступали претензии о выплате более 180 миллионов рублей суммарно в качестве компенсаций Илье Резнику. По итогам уже семи дел, рассмотренных в суде, ему было отказано.

Адвокат Алины Будивской Светлана Селезнева в беседе с НСН заявила, что со стороны обвиняемых уже была подана не одна жалоба, однако ответа о законности возбуждения уголовного дела до сих пор не получено.

«Жалоба в части возбуждения в отношении конкретного лица Алины Александровны была подана на имя генерального прокурора Российской Федерации еще 18 августа. Согласно УКП данная жалоба подлежит рассмотрению в трехдневный срок. Однако до настоящего времени результатов рассмотрения данной жалобы у нас нет. После того, как нам стало известно, что дело было передано в Балашиху аналогичная жалоба в интересах моих доверителей была уже мной подана на имя Балашихинского городского прокурора. Опять-таки до настоящего времени ответа о законности возбуждения уголовного дела мы не получили», сообщила правозащитник.

Ее коллега адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский добавил, что это серьезное нарушение.

«Это грубейшее нарушение процедуры и сроков рассмотрения данной жалобы», - заключил он.

Ранее адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский в эфире с НСН обратился к руководителю СК Александру Ивановичу Бастрыкину, к генеральному прокурору Юрию Чайке с официальным заявлением, чтобы была проведена проверка по фактам нарушения возбуждения уголовного дела.

