Бастрыкина и Чайку попросили разобраться в деле детских садов «Маленькая страна»

В отношении создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алины и Олега Будивских было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 УК РФ, по подозрению в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», правообладателем которого является АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». И хотя, в настоящий момент на официальном сайте сети детских садов название изменено на «Детскую страну», предпринимателям грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Они утверждают, что происходящее – рейдерский захват. Ранее, по словам Алины Будивской, в их адрес уже поступали претензии о выплате более 180 миллионов рублей суммарно в качестве компенсаций Илье Резнику. По итогам уже семи дел, рассмотренных в суде, ему было отказано.

Адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский в беседе с НСН заявил, что видит несоответствия в порядке возбуждения уголовного дела.

«Обстоятельства возбуждения у этого уголовного дела очень странные. У меня как у адвоката, который прежде всего уголовными делами занимается, возникла масса вопросов. Есть такой Центральный аппарат СК, который занимается резонансными делами, убийствами, миллионными взятками, коррупцией и прочим, совершенными на всей территории Российской Федерации. Но, тем не менее, почему-то Резник и его представители обратились именно туда. Именно там была проведена проверка и именно там возбуждено данное уголовное дело. Сейчас оно передано в отдел полиции города Балашихи. Обращаю внимание: Центральный аппарат СКР возбуждает уголовным делом, за которое предусмотрен штраф 100 тысяч рублей. И я здесь вижу определенный диссонанс. Меня эти факты как-то насторожили и возмутили даже. Поэтому я хочу обратиться к руководителю СК Александру Ивановичу Бастрыкину, к генеральному прокурору Юрию Чайке с официальным заявлением, чтобы была проведена проверка по данным фактам», - заявил он.

Ранее адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский в эфире НСН не согласился с обвинениями коллеги адвокатом Ильи Резника Юрием Романовым.



